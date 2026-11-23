在瑞士日内瓦举行的日内瓦健康论坛期间，公民社会和非政府组织代表呼吁，在改革全球卫生体系时应考虑国际资金的急剧减少。根据Health Policy Watch报道，世卫组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德提出的估计显示，到2030年，发展援助总额可能减少约35%，卫生援助则可能较疫情期间的峰值下降55%。

11月10日至12日在Campus Biotech举行的论坛汇集了来自国际组织、学术界、医疗卫生领域和公民社会的1,600多名参与者。与会者讨论了全球卫生架构改革，以及如何使捐助方支持与各国国家优先事项相协调。无国界医生组织瑞士分部总干事莎拉·埃普雷希特-内茨利强调，国际合作的标准应是人们能够安全、有尊严且不受歧视地获得医疗服务。

世卫组织改革计划

世界卫生大会成立了一个全球卫生架构改革联合工作组，由德国和中国共同担任主席。该工作组包括14个成员国、联合国机构，其中包括世卫组织、联合国儿童基金会和联合国人口基金，以及全球融资倡议。

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该工作组将制定一份切实可行的路线图，使国际资金与主权国家的优先事项保持一致。该工作组于11月16日至17日举行会议，以在12月中旬听取成员国反馈以及1月世卫组织执行委员会会议之前完成中期报告。墨西哥常驻日内瓦代表弗朗西斯卡·伊丽莎白·门德斯·埃斯科瓦尔指出，这项工作并非谈判进程，成员国必须支持所提议的计划。

援助协调与非政府组织的警告

讨论参与者指出，分散的双边融资因重复报告和相互矛盾的捐助方要求，给各国卫生部带来了额外负担。协调工作组正在考虑以2023年《卢萨卡议程》为基础的“一项计划、一个预算、一份报告”方法。

与此同时，该工作组的授权不包括审查各组织的权限或就其合并提出建议。直接在各国开展工作的组织代表警告说，行政变化无法消除项目削减带来的后果。法国非政府组织Solthis首席执行官塞尔日·布雷斯表示，资金削减可能导致其开展工作的国家中的国家级非政府组织失去超过1万个工作岗位，其中包括几内亚、尼日尔和塞拉利昂。

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