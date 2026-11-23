到2050年，美国近2000万名成年人将经历中风后生存，几乎是目前人数的两倍。这一预测载于美国心脏协会的一份科学声明，该声明发表在同行评审期刊《Stroke》上，News-Medical报道。

题为《Forecasting the Burden and Cost of Stroke in the United States: Projections by Sociodemographic Groups Through 2050》的文件评估了预计经历中风后生存的人数及其相关年度费用。根据作者的预测，美国中风负担的增长速度将快于其他常见心血管疾病，包括冠心病、心力衰竭和房颤。

年轻人群中的增幅最大

预计经历中风后生存人数的最大相对增幅将出现在20至44岁的成年人中。该年龄组与中风相关的年度费用可能增长十倍以上，从79亿美元增至844亿美元。

研究人员估计，最大的费用份额将落在45至64岁的人群身上，每年约1420亿美元。该声明作者组主席、波士顿大学神经科医生乌戈·H·阿帕里西奥表示，这一趋势可能反映出高血压、肥胖和糖尿病的发生年龄更早，而这些因素都会增加中风风险。

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费用可能接近4230亿美元

美国中风造成的年度经济总负担预计将接近4230亿美元，其中包括医疗保健费用、因疾病或残疾造成的生产力损失，以及因过早死亡造成的收入损失。目前该指标约为650亿美元，而每名经历中风后生存者的费用可能接近三倍。

据预测，经历中风后生存的人数将在亚裔美国人和拉丁裔美国人中增长最快。在年轻人中，这一数字在拉丁裔美国人中可能增长四倍以上，在亚裔美国人中可能增长六倍以上。与此同时，预计中风患病率最高的群体仍将是非裔美国人、美洲印第安人、阿拉斯加原住民和混血人群。

到2050年，预计将有1040万名女性和900万名男性经历中风后生存。作者将预期增长归因于人口老龄化、治疗带来的中风后更高生存率，以及医疗保健费用上涨。他们指出，早期预防、控制血压、血糖和胆固醇水平，以及获得治疗和康复服务，可能改变预测趋势。

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