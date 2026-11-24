一批来自加沙的重病和受伤儿童已抵达英国，他们将在国民保健制度（NHS）接受专科治疗。这是第二批为获得医疗援助而被撤离至英国的儿童，《国民报》报道。

出于隐私考虑，儿童的姓名以及他们将接受治疗的医院均未公开。去年，约50名来自加沙的儿童与其直系亲属一同被撤离至英国。

专科医疗援助

据该媒体报道，患者是根据英国可提供的专科医疗服务类型进行筛选的。其中包括神经康复、重度烧伤治疗、保肢手术、创伤患者救治，以及对未能得到适当控制的糖尿病进行治疗。

卫生大臣伊薇特·库珀表示，这些儿童经历了极其严峻的磨难，急需治疗。她还表示，以色列政府没有听取保护加沙医疗基础设施、增加向该飞地运送药品和其他医疗物资的呼吁。

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经安曼撤离

最近一次撤离由政府工作组与世界卫生组织及国际伙伴合作协调进行。儿童及其家属首先抵达安曼，在那里接受了加强的安全审查，随后前往英国。

预计今年年底前还将有几名儿童被撤离至英国。加沙卫生部上周表示，约2.1万名患者仍在等待撤离，以便在飞地外接受治疗。

加沙药品短缺

慈善组织“巴勒斯坦人医疗援助”（Medical Aid for Palestinians）表示，截至10月，约42%的药品库存已经耗尽。该组织援引卫生集群信息系统的数据称，超过一半的化疗药物以及近四分之三用于开胸手术和心脏导管术的物资也已缺货。

英国外交大臣埃德·米利班德表示，加沙的医院已遭到严重破坏，导致重病患者无法获得所需的救治。他说，儿童抵达英国提醒人们该飞地人道主义危机的规模。

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