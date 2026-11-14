尽管政府军与胡塞武装在移民过境路线所经的沿海地区之间的战斗加剧，10月仍有11,677名来自非洲之角的移民抵达也门。抵达者大多数是埃塞俄比亚公民，Asharq Al-Awsat报道，援引国际移民组织的数据。

抵达人数略有下降

根据国际移民组织每月流量监测数据，10月抵达人数较9月下降1.2%，该组织当时记录了11,841人抵达。国际移民组织将下降归因于战斗加剧，扰乱了海上航线的船只通行，尤其是在曼德海峡地区。

军事局势也限制了外勤团队安全收集信息和追踪移民流动的能力。今年以来，已有145,776名非洲移民抵达也门，其中大多数来自埃塞俄比亚。

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主要抵达路线

最多的人从吉布提出发，占所有记录流动的60.6%。另有36%从索马里抵达，3.4%从阿曼抵达。在从吉布提出发的移民中，94%抵达阿比扬省，另有6%抵达塔伊兹省。

在抵达者中，70%为男性，14%为女性，16%为儿童。也门是重要的过境点，来自非洲之角国家的人们因冲突、贫困和干旱离开本国，经红海和亚丁湾前往波斯湾国家寻找工作。滞留在也门的移民面临严峻的人道主义状况、被剥削和拘留的风险，以及穿越前线的困难。

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