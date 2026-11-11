美国国税局（IRS）收到一份投诉，要求调查有关一名通过与国际足联相关联的机构获得报酬或福利的人士，曾在迈阿密的住所为国际足联主席詹尼·因凡蒂诺及其妻子莉娜从事家务工作的说法。据《卫报》报道。

投诉内容

据该报报道，这份投诉由多份文件支持。投诉称，该人士只为因凡蒂诺夫妇从事家务工作，同时通过与国际足联有关联的机构获得报酬或福利。

投诉人还称，该组织的高层管理人员代表国际足联行事时，可能滥用了其免税机构地位。文件指出，使用该组织的资金或资源支付惠及一名管理人员家庭的服务费用，可能引发有关私人利益、财务报告、薪酬和治理的问题。

投诉要求审查就业、付款、税务和移民记录，以查明案件情况。IRS被要求发表评论，但报道中未列出回应。

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国际足联的立场

国际足联表示，有关该组织主席个人及家庭生活的问题属于私人事务。同时，该联合会强调，因凡蒂诺个人支付任何家政人员的费用。

投诉由专门从事移民法的华盛顿律师阿贝德·阿尤布提交。国际足联在美国拥有501(c)(4)身份，该身份适用于为促进社会福利、慈善、教育或娱乐目的而设立的组织。

《卫报》写道，如果IRS启动审查并认定所述指控有依据，国际足联可能失去这一税务身份。该报指出，此类调查可能持续数月，其结果通常不会公开。

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