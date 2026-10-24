约6.7万名选民在选举前抵达以色列——The National

约6.7万名居住在美国和欧洲的以色列人在周二选举前抵达以色列。其中许多人告诉《The National》，他们飞回国是为了投票支持更换政府和国家新的政治路线。

乘客数量增长

据该媒体估计，这类抵达者的人数比预期高出25%。在激烈的选举竞争中，这一数字可能相当于在拥有120个席位的以色列议会中约两个席位的分量。

来自马里兰州、未透露姓氏的美籍以色列选民本表示，他所在航班的乘客都认同需要改变，尽管他们对改变的具体内容看法不同。他还指出，投票前飞往特拉维夫的航班上座率异常高。

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该媒体记者搭乘的伦敦至特拉维夫航班，在起飞前一周的上座率略高于一半，但到起飞时已满座。The National指出，乘客中有许多正统派犹太人，但大多数是世俗以色列人。

选民立场

哥哥从美国飞来的雪莉·西格尔称，此次选举至关重要，并将更换政府的必要性与哈马斯10月7日袭击后的事件联系起来。她的哥哥丹尼·西格尔表示，他将投票支持前总理纳夫塔利·贝内特所属的中间偏右政党。

丹尼·西格尔认为，以色列需要以不同方式处理国家未来以及与巴勒斯坦人的共存问题。同时他表示，在10月7日袭击后，巴勒斯坦国的出现可能需要时间。该媒体还写道，海外以色列人面对了国际社会对以色列在加沙行动的广泛担忧。

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