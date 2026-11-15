周六，1,488名移民抵达西班牙加那利群岛，他们由海岸警卫队从14艘船上救起。据西班牙海上救援服务机构和埃菲社消息，Asharq Al-Awsat报道，这是自2020年以来单日抵达该群岛人数最多的一次。

抵达人数创纪录

此前的单日纪录为1,461人，他们于2020年11月7日在加那利群岛附近获救。周六，12艘船抵达耶罗岛，另外两艘分别抵达大加那利岛和特内里费岛。

其中一艘船载有240人，包括12名女性和36名儿童。获救人员被送往耶罗岛，该岛是群岛中最小的岛屿之一。大多数抵达者来自塞内加尔、冈比亚和几内亚科纳克里。

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岛屿服务承压

自10月以来，从西非国家抵达这一西班牙群岛的人数有所增加。尽管从1月1日至10月31日，前往加那利群岛的移民人数比去年同期少5.5%，但10月的急剧增长加大了接待和紧急援助服务的压力，尤其是在较小且人口较少的岛屿上。

西班牙领土政策部长安赫尔·维克托·托雷斯原定于周日前往耶罗岛，讨论移民人数增加的问题。从西非前往加那利群岛的大西洋航线是最危险的移民路线之一：人们乘坐拥挤的船只穿越这条航线，尽管路途遥远、洋流强劲且海况复杂。

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