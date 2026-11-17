11月上半月，超过1.1万名移民抵达西班牙加那利群岛，人数超过去年同期。来自西非和北非、横渡大西洋的人流加大了该群岛各岛接待和紧急援助服务的压力，《独立报》报道。

埃尔耶罗岛面临压力

人口约1.2万人的小岛埃尔耶罗岛局势尤为困难。今年大部分时间，抵达加那利群岛的人数低于去年，但在10月底和11月上半月急剧上升。

红十字会地区快速反应小组代表何塞·安东尼奥·罗德里格斯表示，大多数抵达者来自塞内加尔、马里、冈比亚和几内亚。人们乘坐自制船只走上这条危险路线，逃离贫困和冲突，并试图抵达欧洲。

罗德里格斯称，移民抵达时常出现体温过低、脱水以及足部损伤，原因是在混有燃料和废物的海水中长时间停留。尽管距离群岛最近的非洲海岸约105公里，但旅程可能持续数天至数周。

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移民成为选举竞选议题

移民流量增加恰逢西班牙大选前的竞选活动，此次选举定于11月29日举行。极右翼政党Vox领导人圣地亚哥·阿巴斯卡尔在特内里费岛发表演讲时称移民抵达为“入侵”。

上周，西班牙宣布该群岛进入紧急状态，并拨出额外资金扩建国家接待中心。加那利群岛领导人费尔南多·克拉维霍表示，前往埃尔耶罗岛的船只流量无法维持在目前水平，并请求中央政府提供额外援助。

根据国际移民组织的数据，2025年共有17,788名来自西非和北非的移民经海路非正常抵达加那利群岛，比前一年少62%。

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