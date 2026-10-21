一份包含45项关于系统性重塑儿童保护工作的建议的独立报告，已提交至澳大利亚北领地议会。据澳大利亚广播公司新闻报道，该文件审查了儿童与家庭部在4月五岁女孩Kumanjayi Little Baby于爱丽斯泉遭疑似谋杀前对其案件所采取的行动。

报告指出，不应仅将这名儿童的死亡视为个案管理中的失误。报告作者将其与儿童保护系统中更广泛且相互关联的缺陷联系起来。

系统性缺陷

此次审查的作者是新南威尔士州前警察专员凯伦·韦布，以及北领地长期公务员格雷格·沙纳汉。韦布表示，作者认为大多数建议可在未来六个月内落实。

她表示，该部门不同办公室对儿童面临风险的评估可能有所不同。韦布强调，系统应对儿童面临的相同威胁作出相同反应。她将审计现行安全计划列为优先事项之一，以核查照料儿童的人员，并恰当地确定其保护职责。

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沙纳汉还指出了人员留任问题。他表示，北领地难以吸引专业人士，而受过培训且经验丰富的员工经常离职。

原住民组织的批评

与此同时，多家儿童权利组织批评了编制该报告的方式。SNAICC主席缪丽尔·班布莱特表示，原住民社区数十年来提出的解决方案一直未被听取。她认为，若住房、医疗服务可及性和家庭支持方面不发生改变，儿童将因贫困及其需求被忽视而继续处于脆弱境地。

北澳大利亚原住民司法机构首席执行官本·格莱姆斯指出，他所在的组织总体上支持这45项建议，但倡导者和其他参与者多年来一直在争取类似改变。他呼吁政府与有过与儿童保护系统打交道经验的原住民家庭建立对话。

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