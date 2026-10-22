在巴基斯坦拉合尔，沙赫雷兹·汗是阿莉玛·汗之子，阿莉玛·汗为PTI创始人伊姆兰·汗的姐妹。沙赫雷兹·汗向拉合尔高等法院提交申请，要求释放其母亲及两位姨妈：诺琳·尼亚齐和乌兹玛·汗。申请称，这些女性仍被关押在科特拉赫帕特监狱，尽管其拘留期限已经届满。

拘留期限于10月19日结束

据Dawn报道，伊姆兰·汗的三位姐妹均于9月根据1960年《旁遮普邦维护公共秩序条例》被拘留。在此之前，PTI正准备举行原计划前往伊斯兰堡的抗议游行，她们被拘留30天。

根据申请中的信息，拘留令于9月20日签发，其有效期于10月19日结束。申请人称，尽管提出了请求，监狱管理部门仍未释放这些女性。该案被申请人包括旁遮普邦内政秘书、警察总监、拉合尔警察负责人及科特拉赫帕特监狱监狱长。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

申请中的论点

申请称，伊姆兰·汗的姐妹并未因任何案件而被通缉。申请还表示担忧，如果她们未获释放，可能会被卷入捏造的刑事案件。

申请人还指出，对这些姐妹的拘留与她们试图促成哥哥获释有关。他请求法院认定拘留令无效、暂停其效力，并责令监狱管理层将这些女性带到法庭并予以释放。该申请的审理定于周四进行，案件将由阿布赫尔·古尔·汗法官审理。

关注我们在