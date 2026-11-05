就电子罚单系统向拉合尔高等法院提交申请——Dawn

巴基斯坦拉合尔高等法院收到一份民事申请，内容涉及旁遮普省电子罚单系统中涉嫌存在的严重违规行为。该文件为法院已在审理的一项宪法诉讼提供了补充证据。

该申请由律师阿扎尔·西迪克提交。他称，针对交通违法行为的罚款在未对车辆进行适当识别及人工核验的情况下开具，因此公民可能因其他驾驶员实施的违法行为而受到处罚。据Dawn报道。

申请中列举的罚款案例

申请中列举了一名古吉拉特市居民的案例：其2018年生产的汽车收到五张电子罚单，所涉违法行为据称发生在拉合尔。但申请人称，罚单通知所附照片显示的是另一车型的汽车。

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文件称，在所列日期内，该车主正从纳兰前往古吉拉特，车辆并不在拉合尔。文件还提及另外四张电子罚单，合计金额为1.1万卢比，涉及一辆属于该律师的汽车。

对系统的要求

申请人认为，仅根据车牌识别车辆而不核对品牌、车型和颜色，表明该系统存在根本性缺陷。在他看来，在电子罚单中注明官员姓名并不构成独立的人工核验。

申请还强调，未缴纳此类罚款可能导致车辆被没收、所有权转让受限以及缴纳车辆税受限。申请人请求法院确保该系统的透明度和问责制、人工核验，以及为驾驶员建立有效的申诉处理机制。

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