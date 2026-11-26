首批全球仿制版来那卡帕韦已运抵赞比亚。该药物用于预防艾滋病病毒感染，每年注射两次。据BBC News报道，援引全球基金的消息，未来几天内药品也将运抵乌干达。

更可负担的预防措施

仿制药的预计价格为每人每年40美元。由美国制药公司吉利德科学公司开发的原研版来那卡帕韦在美国每年价格约为2.8万美元，这使得许多发展中国家的人难以负担。

来那卡帕韦作用于艾滋病病毒的保护性蛋白外壳，破坏病毒复制和在人体内定植的能力。在一项于2024年开展的临床研究中，研究涉及乌干达和南非超过5000名青春期女孩及年轻女性；在接受注射的参与者中，未记录到艾滋病病毒感染病例。

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扩大供应计划

世界卫生组织于2025年7月推荐将来那卡帕韦用于预防艾滋病病毒感染。专家指出，该药物的注射剂型优于暴露前预防药片，后者需要每日服用，且可能与社会污名化有关。

全球基金表示，10个国家已有超过18.9万人接受了首针来那卡帕韦注射。该组织预计，到今年年底，药品将运抵24个国家；到2028年底，该基金将与美国政府一道计划覆盖至少300万人。明年年初，津巴布韦也预计将获得该药物。最终，该药物将可在120个中低收入国家获得。

撒哈拉以南非洲国家占全球艾滋病病毒感染者的近三分之二。青春期女孩和年轻女性仍是尤其脆弱的群体。世界卫生组织数据显示，去年全球约有4100万人感染艾滋病病毒，57万人死于与艾滋病病毒相关的疾病。

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