2026年11月22日，全球日气温异常达到比工业化前水平高出创纪录的2.23°C。欧盟哥白尼气候变化服务局的初步数据显示，这是整个观测记录期间的最高日值，阿纳多卢通讯社报道。

新的日最高值

据Franceinfo报道，此前的纪录为2.05°C，于2023年11月17日和18日录得。在2023年11月之前，全球平均气温从未在单日内比工业化前水平高出2°C。哥白尼数据表明，此后这一阈值已被突破11次。

运营Climate Brink平台的美国气候学家泽克·豪斯法瑟指出，哥白尼预测模型显示，未来几天该异常值可能升至2.3°C。该指标反映特定单日的全球平均气温与工业化前基准水平之间的差异。

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长期温度界限

单日超标并不意味着世界已经越过《巴黎协定》规定的长期温度界限。该协定要求将升温幅度控制在远低于2°C，并努力在较长期内将其限制在较工业化前时期高出1.5°C的水平。联合国环境规划署曾警告，到2030年，世界可能会记录到持续超过1.5°C水平的情况。

气温上升与人类活动造成的温室气体排放有关，主要是燃烧煤炭、石油和天然气。哥白尼副主任萨曼莎·伯吉斯此前表示，异常强烈的厄尔尼诺现象也在加剧变暖。该现象与许多地区更高的气温及降水模式变化有关，从而增加干旱和洪水风险。

Climate Central科学家扎卡里·拉贝认为，到2027年3月前可能出现新的超过2°C的日子，但他表示，这类事件仍将更像是例外。自19世纪以来，地球平均气温已上升约1.3°C。

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