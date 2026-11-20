挪威10月日均天然气销量较9月增长近20%，达到3.556亿立方米。据OilPrice报道，该国共销售110亿立方米天然气，比上月增加21亿立方米。

销量超过预测

挪威海上管理局的初步数据显示，10月日均销量比监管机构的预测高2.2%。根据修订后的数据，9月日均销量为2.968亿立方米。

与2025年10月相比，日均天然气销量高出5.6%。几乎所有挪威天然气都用于出口，主要通过管道输往欧洲市场。

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欧盟天然气库存正在减少

根据Gas Infrastructure Europe的数据，截至11月18日，欧盟天然气储存设施的填充率为69.8%。10月底，这一比例约为75%。

欧盟储气库中存有约791太瓦时天然气，较一年前约减少12%。与此同时，挪威10月的石油产量也恢复增长：较9月增加14.6万桶/日，达到184.3万桶/日。这比监管机构的预测高10.3万桶/日，但比2025年10月低3.1%。

2026年前10个月，挪威石油、天然气和其他液态烃的总产量约为12.7亿桶油当量，同比增长2.5%。

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