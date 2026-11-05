在波兰，扎维尔切阿鲁龙CMC瓦尔塔队主攻手托马什·福尔纳尔在波兰排球协会的投票中当选10月代表。这名球员获得了50.7%的球迷投票，Interia Sport报道。

投票中的竞争者

与福尔纳尔一同角逐10月代表称号的还有二传手马尔钦·科门达、接应巴尔托什·博翁季和主攻手维尔弗雷多·莱昂。据该媒体报道，福尔纳尔自俱乐部赛季开始以来得到的66分，为他赢得了四名候选人之一的位置。

波兰排球协会在社交媒体上公布了投票结果，并祝贺福尔纳尔获胜。这名主攻手上赛季在土耳其效力，最近加盟了阿鲁龙CMC瓦尔塔队。

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球队在联赛中的位置

这家来自扎维尔切的俱乐部以负于卡托维兹GKS开始了2026/27赛季，随后在AL-KO波兰超级杯决赛中不敌博格丹卡LUK卢布林队。同时，该队在积分榜上位列第二。尚未输球的博格丹卡LUK卢布林队领跑，PGE GiEK斯克拉贝乌哈图夫队排名第三。

在一场获胜比赛后，福尔纳尔表示，当排球运动员在训练和比赛中拥有更多共同相处的时间时，球队的表现将会提高。

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