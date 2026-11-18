Meta的内部文件显示，Instagram在美国的学校合作计划不仅有提升儿童网络安全这一既定目标，还旨在吸引新的青少年用户。阿纳多卢通讯社报道，援引《独立报》消息。

Instagram上的学校社群

Meta于2025年启动了“格兰芬多”项目，以通过Instagram连接学生、家长和学校社群。该公司鼓励学生在个人资料中注明所属学校，并计划建立学生名录，以便用户找到来自同一教育机构的其他人。

根据NPR获得的内部文件，截至9月，近1.7万所学校加入了该计划。该项目名称源自格兰芬多，它是《哈利·波特》系列书籍中的四个学院之一。

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吸引新用户

Meta表示，这项倡议旨在让Instagram对儿童更加安全，防止欺凌，并帮助家长和学生了解学校活动。与此同时，该公司的内部演示文稿显示，学校网络被视为自然吸引新用户并鼓励现有用户邀请他人加入Instagram的一种方式。

一份2023年的演示文稿将该计划描述为一个机会，即为青少年提供加入Instagram的新理由，或让他们看到其更多价值。这些文件是在一宗多地区诉讼的证据开示程序中获得的。诉讼称，社交平台的设计方式会伤害18岁以下用户，且相关公司知晓与产品有关的风险，却未充分披露这些风险。Meta、TikTok、Google和Snap被列为该案被告。

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