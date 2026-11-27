新近解密的美国联邦文件显示，中央情报局可能对比其此前公开承认更多的恐怖主义嫌疑人使用了水刑——一种模拟溺水的方法。这些文件是为回应《纽约时报》依据《信息自由法》提起的诉讼而公布的，UPI报道。

翻译员的证词

公布的材料中包括一名前中情局合同翻译员的陈述。2012年，他告诉联邦调查局调查人员，他无意中看到一名被其称为“巴希尔”的被拘押者遭受水刑，但他本人并未参与。

据称，该事件发生在阿富汗喀布尔以北一所秘密监狱，该监狱被称为“盐坑”或“钴拘留点”。据《卫报》报道，这名翻译员称该被拘押者是阿富汗前总理古勒卜丁·希克马蒂亚尔的亲属。

中情局记录显示，一名名为盖拉特·巴希尔的男子从2002年开始被关押约两年。该机构还表示，所谓的强化审讯手段曾被用于他身上。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

未提出指控的调查

中情局此前承认，曾在泰国和波兰的秘密拘押地点对三名被拘押者使用水刑。这些新材料来自特别检察官约翰·达勒姆于2008年至2012年间开展的一项联邦调查，调查涉及中情局的审讯做法以及水刑过程录像的销毁。

调查结束时未对中情局人员提出刑事指控，达勒姆的调查结论至今仍属机密。2014年，美国参议院情报委员会公布了其调查的一份500多页摘要，其中提到一张阿富汗监狱内水刑板的照片。

公布的文件还显示，中情局官员担心在乔治·布什总统任期结束后可能面临刑事起诉，以及审讯记录被公开披露。2009年1月，一名官员告诉联邦调查局调查人员，布什曾暗示，如果机构雇员因参与审讯计划而遭到起诉，他会考虑赦免他们。

关注我们在