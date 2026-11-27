周五，在东京，由于节假日导致交易量减少，美元仍维持在22个月高点附近。市场参与者关注股市，因为对投资人工智能相关公司股票的担忧加剧了波动性，Channel NewsAsia援引路透社报道称。

美元指数波动

追踪美元兑六种其他货币一篮子汇率的美元指数报103.81。本周初，该指数升至104.53，为去年3月以来的最高水平，但次日便回吐了涨幅。总体而言，该指数本周几乎没有变化。

在亚洲早盘交易中，美元兑日元上涨0.1%，至159.355日元。美元兑瑞士法郎也小幅走强至0.83455。欧元基本持平，报1.0964美元；英镑则小幅下跌至1.3099美元。

风险货币与美联储预期

对投资者风险资产情绪敏感的澳元走弱至0.6631美元。周三，澳元曾跌至0.6559美元的年度低点。

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Mizuho分析师指出，市场正在关注人工智能相关公司股票的下行趋势是否会逆转。他们认为，此类股票的回升可能会支撑澳元和高收益的墨西哥比索，而新一轮抛售则会加大这些货币的压力。

市场对美国联邦储备系统进一步收紧政策的预期支撑了美元。根据CME Group的FedWatch工具，交易员几乎毫不怀疑，美联储将在12月9日加息25个基点。美国10月核心PCE通胀数据高于预期、第三季度GDP被向上修正以及美联储调查数据，也强化了市场对约在4月再次加息的预期。

自2026年初以来，美元指数已上涨约5.7%。NAB策略师认为，美元可能会比此前预期更长时间保持强势，但由于其快速上涨，进一步走强的空间有限。

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