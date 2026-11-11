在美国，受高于预期的通胀数据以及美联储官员鹰派言论影响，美元兑多数主要货币走强，这些因素强化了市场对12月加息的预期。正如Channel NewsAsia报道，追踪美元兑六种货币一篮子汇率的美元指数上涨0.2%，至102.4点，接近约两周高位。

通胀强化市场预期

前一日，在数据显示美国10月消费者价格涨幅超过市场预期后，美元指数上涨0.5%。食品和住房成本上升，导致通胀数据连续第三个月超过预测。

根据CME FedWatch Tool，交易员已完全计入美联储12月加息25个基点的预期。LSEG数据还显示，市场参与者认为下个月一次性加息50个基点的可能性较小，并预计到明年9月货币政策将累计收紧约75个基点。

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其他货币的反应

欧元小幅下跌至1.114美元，此前一日跌幅超过0.5%。周三公布的数据证实，德国10月通胀率放缓至2.8%。

英镑下跌0.2%，在约两周低位附近交易；瑞士法郎下跌0.4%，至两周低点。日元下跌0.1%，一度触及七周低点，接近每美元160日元的水平。

澳元是G10货币中唯一兑美元走强的货币，在触及七个月低点后上涨0.1%。在通胀数据公布后，高盛开始预计美联储将在12月和3月加息；德意志银行则预测将在12月、1月和3月加息。

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