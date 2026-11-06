亚洲AI股票遭抛售，美元上涨——Channel NewsAsia

周五，在英国伦敦，随着与人工智能相关公司的股票遭遇全球抛售，美元兑大多数主要货币走强。市场还在等待美国非农就业报告，Channel NewsAsia报道。

亚洲科技股市场大幅下跌，股票抛售蔓延至欧洲。前一天，美国股票遭遇自2025年4月以来最大跌幅。投资者预计，民主党在美国中期选举中取得重大成功，可能会加强对人工智能行业的监管，并限制数据中心建设。

主要货币汇率

欧元兑美元下跌0.4%，至1.1171美元。英镑下跌近0.5%，报1.338美元。美元兑日元也上涨0.4%，至1美元兑158.2日元；兑瑞士法郎上涨0.2%，至0.8179法郎。

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澳元和新西兰元在发达国家货币中跌幅最大，交易员将其与全球增长及股票市场走势联系起来。澳元下跌0.76%，至0.6875美元；新西兰元下跌0.8%，至0.5546美元。

对美国国债的需求

分析师认为，市场动荡促使投资者转向美国国债和短期证券。隔夜转向避险资产使两年期美国国债收益率下降约10个基点，降至9月10日以来的最低水平。十年期证券收益率下降近6个基点。

周五欧洲交易开始时，十年期和两年期债券收益率分别为4.84%和4.48%。美国首次申请失业救济人数一周内减少6000人，至18.9万人，低于路透社调查的经济学家预期的19.6万人。美联储利率期货将12月加息25个基点的概率评估下调至约65%，而周三该概率超过80%。

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