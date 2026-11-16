周一，随着市场对美联储进一步加息的预期增强，美元连续第五个交易日上涨。追踪美元对一篮子主要货币汇率的美元指数上涨0.1%，至103.47点，为2025年4月以来的最高水平。截至格林尼治时间06:30，该指数约为103.44点。

美联储利率预期

美联储官员的鹰派表态以及美国10月通胀数据高于预期，推动美元走强。消费者价格环比上涨0.4%，而预期为上涨0.3%。

上周，美联储理事会成员克里斯托弗·沃勒支持在12月至少加息25个基点。他表示，如果核心价格压力持续，监管机构还应考虑加息50个基点，阿纳多卢通讯社报道。

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日元接近两个月低点

日本第三季度国内生产总值意外萎缩后，日元仍接近两个月低点。在亚洲早盘交易中，美元兑日元约为159.72，欧元兑日元约为176.03。截至格林尼治时间06:30，美元兑日元约为159.57。

官方数据显示，7月至9月日本经济同比萎缩0.1%。这是该国经济一年来首次下滑，且差于预期的0.3%增长。按季度计算，国内生产总值未发生变化，尽管市场预期增长0.1%；第二季度该指标增长0.4%。

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