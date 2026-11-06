家庭暴力每年给爱沙尼亚社会造成至少2.73亿欧元的损失，几乎是仅与向警方报案的案件相关的9400万欧元的三倍。预测中心在一项研究中给出了这一估算，ERR News报道。

大多数案件未向警方报案

预测中心专家考波·科佩尔表示，约80%的家庭暴力案件未向警方报案。他说，因此，直接应对暴力后果的机构所承担的成本仅占社会总损失的一小部分。

最大一部分是对受害者造成的身体和心理伤害：将未向警方报案的案件计算在内，这项损失估计为每年1.22亿欧元。医疗援助费用达到5900万欧元，其中4900万欧元直接用于治疗。另有3800万欧元与劳动生产率下降及其他经济损失有关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国家机构的支出

爱沙尼亚健康保险基金去年承担了1360万欧元与家庭暴力相关的支出。社会保险委员会及其机构支出了1180万欧元。每年还有360万欧元用于与家庭暴力直接相关的服务，包括受害者支持、援助中心和预防暴力。

科佩尔认为，及早发现家庭暴力并防止其再次发生，能够减少人们的痛苦，以及爱沙尼亚医疗保健、社会保障和劳动力市场体系的支出。

关注我们在