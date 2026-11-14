东风日产开启NX7预订，纯电续航320公里——Electrek

东风日产在中国开启了NX7插电式混合动力跨界车的预订，该车型宣称纯电续航里程最高可达320公里。该车配备容量约40千瓦时的磷酸铁锂电池，起售价为12.99万元，约合1.94万美元。Electrek报道。

动力系统参数

NX7搭载一台最大功率98马力的1.5升自然吸气内燃机，以及一台228马力的电动机。制造商表示，在电池充满电且油箱加满油的情况下，这款跨界车的综合续航里程可达1666公里。

报道指出，东风拥有一套具备多种运行模式的混合动力系统专利，包括串联和并联混合动力模式、发动机直接驱动以及发电。不过，将用于量产NX7的具体配置尚未披露。

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跨界车配置

这款跨界车配备17.3英寸中央显示屏和数字仪表盘。更高配置车型将提供具备增强现实功能的55英寸抬头显示器、高通骁龙8295P处理器，以及搭载与科大讯飞共同开发的语音助手的Nissan OS 3.0操作系统。

高配版本的选装配置包括带传感器和安全气囊、加热、通风及12点按摩功能的座椅，以及车载冰箱。日产还宣称配备了一套减轻晕车症状的系统。NX7量产版将于本月晚些时候在广州车展首次向公众亮相。

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