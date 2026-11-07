肯尼亚总统威廉·鲁托的女儿夏琳·鲁托于2026年11月6日与坦桑尼亚商人伊萨亚·云格结婚。婚礼在坦桑尼亚姆万扎市的海滨酒店Malaika Beach Hotel举行。

据Nation Kenya报道，肯尼亚总统威廉·鲁托、第一夫人蕾切尔·鲁托、国家元首的朋友及其他宾客出席了仪式。婚礼在新郎的家乡所在地区举行。

传统仪式于8月举行

这场婚姻是在传统Koito ak chaik订婚仪式之后，这对伴侣关系发展的下一阶段。该仪式于8月在肯尼亚纳罗克县基尔戈里斯的鲁托家族农场Intonna Heritage Farm举行。来自肯尼亚和坦桑尼亚的亲属、朋友及政治人士参加了该活动。

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婚礼前，夏琳·鲁托在社交媒体上发布了她单身派对的照片，现场以白色和紫色装饰。她在帖子中感谢那些与她共同经历人生不同阶段的女性，感谢她们庆祝她人生的新阶段。

宾客乘坐专门安排的飞机前往姆万扎

据该媒体报道，宾客分享了乘坐专门安排的航班前往坦桑尼亚时拍摄的照片和视频。座椅头枕上印有新人的姓名首字母、姓名、婚礼日期以及目的地名称。鲁托总统也在庆祝活动前夕抵达姆万扎。

11月5日，夏琳·鲁托还发布了这对伴侣一组名为“Joyfully Ever After”的摄影作品。照片中，她身穿白色礼服、戴着蕾丝头纱摆姿势，其中包括在一辆浅绿色复古敞篷车旁拍摄的照片。

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