在澳大利亚，马克·邦巴拉的女儿阿里尔在针对珀斯郊区弗洛里特发生的詹妮弗·佩特尔奇茨及其18岁女儿格蕾特尔死亡事件的死因调查中作证。她为父亲的行为道歉，并称他是一个追求控制和报复的人，澳大利亚广播公司新闻报道。

弗洛里特枪击案

2024年5月，马克·邦巴拉闯入59岁的詹妮弗·佩特尔奇茨及其女儿格蕾特尔的家中，寻找与他分居的妻子罗威娜。他开枪打死两名女性，随后自杀。

阿里尔·邦巴拉称父亲是一名阴险且冷酷的操纵者。她表示，在没有找到罗威娜后，他决定杀害罗威娜最好的朋友作为惩罚。她还称，父亲把母亲当作自己的财产。

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警方警告

阿里尔·邦巴拉表示，她至少四次试图警告警方，父亲构成真实且迫在眉睫的威胁，并且他能够获得枪支。这发生在凶杀案前几周，当时她帮助母亲离开了家中。

警方内部审查认定，相关方面没有采取适当措施。此后，8名警察受到纪律处分。在听证会上，阿里尔向詹妮弗的女儿、格蕾特尔的姐妹莉斯尔·佩特尔奇茨致歉，强调她的母亲和姐妹不应遭此死亡。

罗威娜·邦巴拉在悲剧发生后首次公开发言。她表示，自己对最好的朋友及其女儿的死亡深感悲痛，并解释说，由于害怕丈夫，她故意没有住在詹妮弗家中。死因调查的结论预计将于明年公布。

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