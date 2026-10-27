联合国特别报告员弗朗切斯卡·阿尔巴内塞表示，对加沙地带记者的袭击是蓄意掩盖罪行的企图，而据她所说，杀害记者的行为在当地长期不受惩罚。她在一次线上简报会上作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

关于袭击媒体的声明

阿尔巴内塞称，加沙地带发生的事件并非偶然，而是蓄意行为。她使用了“media side”一词，并将其解释为对媒体公共职能的系统性摧毁。她表示，对媒体的系统性袭击是她所称加沙种族灭绝罪的一部分。

在回答有关2022年巴勒斯坦裔美国记者希琳·阿布·阿克莱被杀案调查的问题时，这名报告员表示，该案没有任何进展。她称，不仅以色列方面存在不受惩罚的情况，美国方面也是如此。

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呼吁启动国内法院

阿尔巴内塞还表示，即使以色列根据国际法享有自卫权，也不能宣称有权对加沙发动战争。她呼吁启动国内法院进行刑事追诉。

她表示，在以色列军队服役的法国、英国、美国和比利时公民可能受到审查。阿尔巴内塞强调，此类行动不能拖延。她还注意到，许多来自西方国家的媒体，包括传统出版物，均未出现，并认为这可能是对其报告中提到的编辑部表达团结的举动。

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