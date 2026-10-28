印度尼西亚连续两天降雨，改善了数月来遭受森林和土地火灾影响地区的空气质量和能见度。不过，火势尚未完全扑灭，中加里曼丹省的航空交通仍然受到干扰，据Channel NewsAsia报道。

降雨发生在10月25日星期日和星期一。中加里曼丹部分地区的能见度升至3至6公里，而在烟霾最严重期间曾降至50米。印度尼西亚气象、气候和地球物理局还记录到南苏门答腊和西加里曼丹的火点数量显著减少，但部分火点仍然存在，包括吉打邦县。

人工增雨与灭火行动

10月27日，灾害管理机构BNPB在中加里曼丹和南苏门答腊上空进行了14次人工增雨飞行。为促进降雨，向云层播撒了22,800公斤盐。

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根据BNPB的数据，中加里曼丹、西加里曼丹、南加里曼丹和南苏门答腊共有51,057人参与灭火行动。行动覆盖约1,500公顷：中加里曼丹约1,140公顷、西加里曼丹391公顷、南加里曼丹35公顷以及南苏门答腊23公顷。

BNPB发言人贝尔顿·潘贾伊坦强调，几场降雨不足以扑灭地下泥炭火灾，因为余烬可能留在地表之下。他表示，为防止复燃，必须让泥炭地充分吸水。有关部门还在考虑使用干冰改善能见度，这可能有助于在浓烟妨碍飞机作业的地区恢复空中灭火行动。

机场运营受限

由于烟霾，中加里曼丹首府帕朗卡拉亚的吉利克·里武特机场自上周起暂停航班。降雨后，当地能见度提高至约3公里。印尼鹰航决定于10月29日至31日恢复雅加达与帕朗卡拉亚之间的航班，反方向航班则于10月30日和31日恢复。气象学家预计降雨将持续至本周末，雨季将在11月初开始。

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