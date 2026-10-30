印尼预计在11月迎来更稳定的降雨，这可能有助于应对森林和土地火灾，并减弱数周来蔓延至新加坡和马来西亚的有毒烟霾。与此同时，在火灾热点最集中的加里曼丹地区，更强降雨预计最早要到12月初才会出现。

据《日本时报》报道，印尼近几天的降雨量增加，这有助于在经历了数月与厄尔尼诺现象相关的严重干旱后恢复土壤湿度。Atmospheric G2称，自6月以来，该国获得的降雨量不足正常水平的四分之一。

数千个火点

印尼林业部下属的SiPongi平台本月在全国记录了近13,500个热点。这是自2015年以来10月的最高数值。干燥天气使灭火工作更加困难，而火灾往往与为农业焚烧土地的做法有关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

火灾产生的烟霾笼罩了当地城市，并蔓延至邻国。由于空气污染，学校被关闭，对空气净化器的需求增加。新加坡外交部长本周访问了雅加达，两国同意成立森林火灾联合工作组。新加坡还表示，可能对涉嫌非法焚烧的公司采取法律行动。

12月预测

印尼气象部门BMKG表示，12月南苏门答腊、中加里曼丹和南加里曼丹部分地区月降雨量超过300毫米的可能性更高。根据欧洲中期天气预报中心的预测，降雨将在12月第一周增强。

与此同时，Ignitia公司的专家警告称，持续火灾产生的烟雾本身可能减少降雨：烟霾阻挡太阳辐射，并干扰形成暴雨和雷暴的对流过程。降雨能够在多大程度上扑灭仍在燃烧的火灾，特别是泥炭地火灾，将取决于受灾地区是否会持续规律降雨。

关注我们在