小鼠研究将某些生酮饮食与炎症联系起来——ScienceAlert

一项小鼠实验显示，生酮饮食中的脂肪构成可能影响体内的炎症过程。据ScienceAlert报道，该报道援引《Science Advances》期刊的一项研究称，长链饱和脂肪酸占比较高的饮食与线粒体应激及多个器官中促炎巨噬细胞的积累有关。

比较了两种生酮饮食方案

研究人员在21天内给小鼠喂食两种生酮饮食中的一种，或喂食普通饲料作为对照。其中一种生酮饮食含有Crisco——一种以棕榈油为基础的烹饪脂肪，其中约26%为长链饱和脂肪酸。另一种以椰子油为基础，脂肪含量相近，但长链饱和脂肪酸仅占12%。

在食用含Crisco饮食的小鼠中，研究人员在心脏、肾脏、肝脏、大脑和白色脂肪组织中发现了显著更多的促炎巨噬细胞。相比之下，食用椰子油生酮饮食的动物，其炎症标志物指标更接近普通饮食组。

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目前结果仅适用于动物

作者认为，长链饱和脂肪酸的促炎作用可能在其摄入量达到某一阈值后出现。根据他们的数据，生酮饮食的炎症后果可能并非与酮体代谢本身有关，而是与饮食构成、脂肪酸的可获得性以及个别细胞类型的反应有关。

科学家还在研究，是否可以调整生酮饮食以影响肿瘤微环境，并可能改善癌症免疫治疗的结果。同时，现有数据主要来自动物实验。2021年的一项系统综述未发现证据表明，生酮饮食会影响癌症患者的抗肿瘤效果或总生存期。为进一步研究这一问题，得克萨斯大学健康科学中心已启动一项临床试验，该试验也计划在辛辛那提大学开展。

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