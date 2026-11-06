在美国旧金山，独立研究人员德里克·考夫曼表示，他在 iOS 中发现了一份隐藏的多语言词语和短语列表，iPhone 键盘大多不会通过自动补全建议这些内容，也不会通过滑动输入将其输入。按他的保守估计，不计汉字在内，该列表约有10万条内容，Dawn报道。

这并非完全禁止：用户仍可在消息和电子邮件中手动输入这些词语。苹果表示，用户可以自行输入特定词语和短语，并覆盖预测文本建议。该公司没有直接评论该列表的规模和构成，也没有说明将个别政治表述列入其中的原因。

政治和敏感表述

考夫曼表示，列表中标记的大多数内容与粗俗语言、侮辱、毒品、性或暴力有关。同时，其中也有政治敏感短语，包括“dictator Trump”、“sleepy Joe”、“right wing conspiracy”、“Tibetan independence”和“United Ireland”。

这名研究人员还列举了其他语言的例子。根据他的说法，印地语键盘不允许通过滑动输入“Modi braggart”和“Rahul is Pappu”，法语键盘不允许输入“immigration is too high”，希伯来语键盘则不允许输入“occupied territories”。考夫曼称，所有主要语言都有类似的列表。

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在 iPhone 上的测试

考夫曼说，他在9月注意到了这一问题：滑动输入对一些词组的效果较差，包括“bad boy”和“white man”，但对“bad girl”或“black man”则并非如此。为寻找原因，他使用了 OpenAI Codex 和 Claude Code，并称在苹果的系统数据中找到了该列表。

路透社在 iPhone 上测试了研究人员列举的部分短语。该机构发现，这些短语很难通过滑动输入，或者不会出现在自动补全建议中。尤其是，尝试输入“United Ireland”时经常出现“United Iceland”，而“white man”则会变成“white mean”。

苹果表示，其键盘经过设置，不会建议可能不合适或具有冒犯性的表述。同时，该公司没有说明为何特定政治措辞被列入该列表。

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