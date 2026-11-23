匹兹堡大学和芝加哥公司SeQure的研究人员计算称，约4200万枚ETH、价值约720亿美元，存放在公钥已暴露的钱包中。CoinDesk报道称，如果出现强大到足以计算私钥的量子计算机，这些资产可能会变得脆弱。

研究人员表示，目前没有任何公开已知的量子机器能够完成这项任务。在以太坊网络中发送ETH后，会留下数字签名，据此可以确定该地址的公钥。理论上，一台足够强大的量子计算机可以利用这一公钥恢复控制资金所需的私钥。

超过一半ETH未参与质押

根据团队的计算，4200万枚ETH占未计入质押的以太币近55%。研究人员还发现，质押中的ETH有61%在提取后将流入公钥已暴露的钱包。

为过渡到更能抵御量子威胁的密钥，作者提出了两个阶段。第一阶段，持有者可以使用现有密钥注册一个新密钥——根据研究的假设，每个账户的成本约为1美元。第二阶段建议禁用旧签名，因此仍依赖这些签名的钱包将被冻结。

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恢复可能持续数月

被冻结钱包的所有者可在不透露备份词的情况下证明其持有备份词，从而恢复访问权限。这一机制还规定了一年时间，用于对欺诈性注册提出异议。在测试中，在笔记本电脑上生成此类证明约需两分钟。

团队估计，余额至少为0.1 ETH的445万个钱包可在29天内提前注册新密钥。如果所有持有者都等待恢复访问权限并且拥有兼容的备份，即使同时处理四个钱包，该过程也可能持续235天。研究人员还在其审查资产托管系统的25家加密货币交易所中，没有发现与该方法兼容的公开记录备份。

以太坊开发者正在计划中的Hegotá升级框架内考虑量子防护。Ethereum Foundation研究员Ansgar Dietrichs于11月19日向开发者介绍了五种方案，其中包括专门应对量子威胁的独立情景。

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