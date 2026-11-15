约翰斯·霍普金斯大学的研究人员发现，两个脑区——内嗅皮层和杏仁体——可能比通常在寻找阿尔茨海默病迹象时受到关注的海马体更早开始出现组织流失。这些变化可能在临床症状出现前5至10年就能被观察到，ScienceDaily报道。

比海马体更早的两个脑区

科学家分析了来自两个独立研究项目的数百张磁共振成像和正电子发射断层扫描图像：Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative和Biomarkers of Cognitive Decline Among Normal Individuals。样本包括无症状人士、存在认知障碍的参与者，以及后来死于该疾病的患者。

在两组中，位于海马体附近的内嗅皮层和杏仁体在疾病早期阶段均表现出相对更大的组织流失。内嗅皮层参与提取储存的记忆，而杏仁体与情绪记忆及情绪体验的处理有关。

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与tau蛋白的关联

作者还发现，灰质体积减少与tau蛋白相关变化之间存在关联。正常情况下，这种蛋白质维持神经细胞的内部结构，但在阿尔茨海默病中，它可能异常积累并形成缠结，从而扰乱大脑功能。

PET成像和数字病理学数据显示，灰质萎缩区域与tau变化区域重叠。研究人员认为，同时测量内嗅皮层和杏仁体的组织流失，未来可能改善对认知功能下降风险的评估。不过，这尚不是一项可直接用于临床的检测方法：其应用仍需要对tau积累周围分子过程开展进一步研究。

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