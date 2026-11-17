Mayo Clinic的研究人员开发了一种方法：血液中p-tau217蛋白的水平或可帮助评估认知健康者在未来五年或十年内发生轻度认知障碍或痴呆的风险。正如News-Medical报道，该模型还考虑了年龄、性别以及与阿尔茨海默病相关的遗传风险。

两项研究的数据

作者分析了Mayo Clinic Study of Aging中1644名认知健康参与者以及Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative中534名参与者的数据。参与者年龄在60岁至90岁之间。研究人员测量了他们血液中的p-tau217水平，进行了基因检测，并多次评估其认知功能。

研究数据显示，较高的p-tau217水平和较高年龄与更高的认知功能下降可能性相关。Mayo Clinic Study of Aging的数据被用于评估五年和十年风险，而Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative的信息则被用于证实高生物标志物水平与更高认知功能恶化风险之间的关联。

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风险评估示例

科学家以一名不携带APOE ε4基因变体的75岁女性为例，该基因变体被认为与阿尔茨海默病风险升高有关。在p-tau217水平相对较低时，她发生轻度认知障碍的五年估计风险为5%；而在水平较高时，这一风险为16%。在该示例中，十年风险估计从12%上升至35%。

年龄也显著影响计算结果：在同样较高的p-tau217水平下，轻度认知障碍的五年估计风险从65岁时的6%到85岁时的37%不等。研究人员指出，此类估计需要在更多样化的人群中，并使用其他p-tau217检测方法进一步验证。目前，不建议没有认知症状的人进行阿尔茨海默病生物标志物检测。

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