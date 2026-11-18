麦吉尔大学研究人员开发并测试了一种为患有罕见神经发育障碍儿童创建个性化基因疗法的方法，News-Medical报道称。该方法将基因诊断、潜在治疗方法的开发及其实验室测试整合为一个流程。

从诊断到疗法验证

该方法从患者的血液样本开始。科学家利用样本创建与患儿具有相同基因突变的脑细胞。这使得在实验室中研究特定疾病并测试可能的治疗方法成为可能。

该研究的第一作者、麦吉尔大学神经病学与神经外科系研究生朱莉娅·麦金托什解释说，诊断结果用于指导基因疗法的开发，并形成一条更直接的治疗路径。作者表示，许多患有罕见疾病的儿童没有现实可行的治疗选择，因为某些基因改变可能仅出现在少数患者身上。

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RNA疗法测试

为展示这一方法，团队为一名患有克莱夫斯特拉综合征的儿童开发并测试了一种实验性RNA疗法。这是一种罕见遗传疾病，可能导致发育迟缓、智力障碍以及言语和沟通困难。

该实验性疗法仅在实验室细胞中进行了测试，因此在人体试验之前还需要进一步研究。这项工作与CHU Sainte-Justine合作完成，研究发表在《The American Journal of Human Genetics》期刊上。该研究部分获得麦吉尔大学DNA to RNA项目的支持。

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