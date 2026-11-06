由麻省理工学院团队领导的研究人员创造了此前未观察到的由纳米颗粒构成的有序晶体结构。为此，他们使用了柔性的连接分子，即配体，而非约二十年来一直被视为此类组装基础的刚性配体。有关发表于《自然·材料》的研究结果，ScienceAlert报道。

柔性连接体

实验使用了带有基于PEG配体的金纳米颗粒，PEG是一种常见的柔性聚合物。聚合物链的末端带有正电荷或负电荷，这有助于颗粒相互连接。与此同时，科学家还对这一过程进行了计算机模拟。

当纳米颗粒相互接触时，柔性配体会聚集在接触点。这限制了各个颗粒之间可能形成的键的数量，因为接触区域内的聚合物链数量有限。研究人员认为，这种方法能够控制键的数量及其形成方向。

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结构控制

纳米颗粒材料已被用于多个领域，但其规模化可能较为困难：颗粒默认会紧密堆积，而结构必须针对具体用途进行精细调整。在这一新方法中，可通过改变纳米颗粒的尺寸和配体链的长度，在很大程度上调整连接参数。

科学家发现，较小的颗粒形成的键更少。材料科学家罗布·麦克法兰表示，聚合物的柔性决定每个颗粒将拥有多少键，并且能够在无需预先设计连接点或颗粒形状的情况下创建新型晶格。

所得材料的功能特性仍有待研究。作者计划测试其他纳米颗粒材料和配体组合，并在实际条件下检验这些材料。研究人员认为，该方法可能有助于开发应用于光子学、化学催化、医学和农业的高性能材料。

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