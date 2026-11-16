英国巴斯大学的生物学家没有发现证据表明，对生物体重要的基因具有更低的随机突变频率。发表于《PLOS Biology》期刊的研究结果支持进化生物学中常见的模型：自发突变的发生与特定DNA区域的重要性无关，ScienceAlert报道。

细菌和酵母数据

劳伦斯·赫斯特和索菲亚·拉德里扎尼分析了细菌大肠杆菌（Escherichia coli）和酿酒酵母（Saccharomyces cerevisiae）中自发突变的累积数据。这些微生物在外部压力最小的条件下培养了许多代，以便突变能够积累。

科学家确定了大约3,600个大肠杆菌基因组突变的位置，以及酵母中4,600个突变的位置。他们还评估了基因对微生物生存的重要性，包括细胞能否在没有某一特定基因的情况下存活，以及细胞使用该基因的活跃程度。

作者得出结论，在产生大量蛋白质的基因中、对细胞活力重要的基因中，以及在进化过程中经历强烈自然选择的基因中，均未发现较低的突变频率。

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结构性因素

同时，作者发现，基因组的结构特征可能影响突变频率。例如，在酵母中，DNA复制期间较晚被复制的基因发生突变的频率更高。

关于重要基因受到特殊保护的观点，至少自1972年以来一直在科学界讨论。2022年，另一组研究人员报告称，植物拟南芥（Arabidopsis thaliana）基因组重要区域的突变频率较低。2023年，赫斯特及其同事重新分析了这些数据，并称DNA测序中存在错误。2022年研究的作者承认，他们没有考虑到一些误差来源，但坚持认为这并不推翻其主要结论。

自然选择的影响

赫斯特推测，重要基因中突变较少的印象可能源于选择：在这类基因中发生有害变化的生物体更常无法存活。因此，其中一部分突变会在研究人员能够记录之前消失。

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