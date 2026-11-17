美国研究人员估计，74.5%的已故前国家橄榄球联盟（NFL）球员存在慢性创伤性脑病（CTE）的神经病理学征象。这一数值是在对可能的偏差进行统计校正后得出的；这种偏差与出现认知症状的运动员家属更常将其大脑捐赠用于研究有关。医学期刊JAMA Network Open发表的这项研究，由News-Medical报道。

超过2300名球员的数据

研究作者将波士顿大学UNITE脑库的数据与美国国家死亡指数的记录进行了比对。样本包括2362名男性，他们至少参加过一场NFL常规赛或季后赛，并在2008年1月至2023年12月期间去世。其中396人捐赠了大脑用于研究，另有1966人不是捐赠者。

CTE是一种进行性神经退行性疾病，被认为与反复头部撞击有关，包括接触性运动中的头部撞击。只有在死亡后通过检查脑组织，才能最终确诊。因此，评估所有前运动员中这种病理的患病率十分困难：捐赠者和非捐赠者的健康状况及其他特征可能存在显著差异。

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校正样本偏差

研究人员利用与痴呆相关的死因信息，并估计了有明显认知症状的运动员捐赠大脑的概率。根据他们的计算，这类前球员成为捐赠者的可能性约为没有明显症状者的五倍。

在捐赠者中，CTE患者的比例为93.5%，但在校正样本后，对整个研究群体的估计降至74.5%。作者还估计，27.2%的已故前球员在一生中患有痴呆症。在另外八种计算情景中，CTE比例介于70.3%至86.1%之间；在最保守的方法下，该比例为63.7%。

科学家警告说，对非捐赠者的认知症状是间接判定的——依据死亡证明数据以及轻度认知障碍的估算指标。该研究仅涵盖已故NFL球员，因此其结果不能自动推广到在世运动员或在较低级别参加橄榄球运动的人。

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