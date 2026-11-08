研究人员展示电子的时空限制——ScienceDaily

一个国际研究团队通过实验证明，同时确定电子位置及其运动时间的精度存在一项基本限制。雷根斯堡超快纳米成像中心和汉堡马克斯·普朗克研究所的团队参与了这项工作，ScienceDaily报道称。

金属尖端与银表面之间的电子

为观察电子的量子运动，研究人员建立了一套具有高时间分辨率的激光系统。在实验中，精确同步的激光脉冲将电子从超尖锐的金属尖端导向相距数个原子直径的银表面。研究人员通过电流记录运动，并利用两个间隔可控的光脉冲确定传输时间。

电子通过量子隧穿跨越能量势垒：在这一过程中，它们表现为量子波，而非普通粒子。测量结果显示了阿秒时间尺度上的运动。1阿秒等于十亿分之一的十亿分之一秒。

延迟与精度的空间代价

由安赫尔·鲁维奥领导的团队进行的量子模拟再现了实验结果。模拟还显示，电子对光场的响应存在约500阿秒的延迟。

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科学家发现，越是试图更精确地确定电子的运动时间，就越需要向系统提供更多能量。因此，描述电子在量子力学中空间延展性的电子波包会在空间中拉伸。为验证这一关系，研究人员在表面放置了一个原子，该原子在激光脉冲到达前限制了波包。

可能的应用

论文作者认为，受控电子波包未来可能有助于引发化学反应并观察化学键的变化。研究人员表示，在极小空间内并在极短时间内集中一个电子，可能产生最高达每平方厘米1万亿安培的局部峰值电流密度。

科学家还将这些结果视为未来电子器件和量子信息处理系统的基础，这些系统将更接近电子运动速度的基本极限运行。作者称，制造比当前CMOS技术快数十万倍的电子设备是一项目标长远的目标，而非本次实验的结果。

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