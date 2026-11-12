Wistar Institute的研究人员发现，化疗后存活的卵巢癌细胞能够释放果糖。在临床前实验中，这种糖充当了邻近肿瘤细胞的信号，削弱它们之间的连接，并可能促进扩散。发表在《Nature Aging》期刊上的研究结果由ScienceDaily报道。

化疗后细胞发出的信号

大多数卵巢癌患者接受铂类药物化疗，这类药物会损伤癌细胞的DNA并阻止其增殖。同时，部分细胞即使不再分裂，也能在治疗后存活。研究人员称，这些细胞仍具有生物活性，并会释放影响肿瘤周围环境的物质。

科学家分别研究了经治疗后存活的细胞及其释放的物质。在临床前模型中，正是这些物质在没有细胞本身存在的情况下，显著增强了癌症扩散。进一步分析指向果糖——一种存在于水果、蜂蜜、食糖和高果糖玉米糖浆中的天然糖类。

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对胆固醇合成的影响

包括CRISPR筛选在内的实验表明，果糖会抑制邻近癌细胞中的胆固醇生成。胆固醇是细胞膜的重要组成部分，并有助于维持细胞之间的连接。当其合成减少时，这类连接会减弱，细胞也更容易彼此分离。

在临床前试验中，与饮用含糖饮料相当的高果糖摄入量，即使在未进行化疗的情况下，也会促进与癌症扩散相关信号的出现。同时，作者强调，这项研究并未证明食用糖会导致人类发生转移，而且减少果糖对患者治疗结果的影响尚未得到检验。

关于他汀类药物的问题

研究团队还检验了他汀类药物的作用，这类药物可降低胆固醇生成。在实验中，这些药物本身可能削弱卵巢癌细胞之间的连接。科学家正在研究，这是否会在某些情况下影响化疗的有效性。目前尚无涉及患者的研究结果，因此作者特别提醒，这些数据并非停止服用已获处方的他汀类药物的依据。

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