基础科学研究所和KAIST的研究人员将与自闭症相关疾病小鼠模型中的感觉过敏，与前扣带皮层神经元的过度活跃联系起来。据News-Medical报道，选择性抑制该区域的特定神经元，使动物的部分异常感觉反应恢复正常。

ADNP综合征模型

科学家研究了参与大脑发育和基因表达调控的ADNP蛋白。ADNP基因突变会导致罕见的神经发育性ADNP综合征，该综合征与自闭症以及对触碰和疼痛的敏感性增加有关。

研究使用了缺失两份功能性Adnp基因拷贝中一份的小鼠。这些动物对机械刺激、热和电击的反应强于对照组小鼠。与此同时，在不影响前脑的情况下删除脊髓和外周组织中的该基因，并未导致同样的异常，这表明脑回路在感觉过敏中发挥重要作用。

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前扣带皮层的作用

通过神经元活动图谱绘制和超高场功能磁共振成像，研究团队发现多个脑区的活动增强，其中以前扣带皮层最为明显。该区域参与处理疼痛的情绪成分。其特定层中的兴奋性神经元更容易被激活，并且与邻近细胞的相互作用发生了改变。

广泛抑制前扣带皮层的兴奋性神经元，降低了小鼠对触碰和热的过敏性，但同时增加了其在电击时的僵住反应。相比之下，选择性抑制此前被电击激活的神经元，使其对机械刺激和足部加热的反应恢复正常，并减少了部分防御反应。

研究人员还记录到与突触和离子通道相关通路的变化；这些通路确保神经元之间的通信和电信号传递。该研究于2026年11月25日在线发表在《Molecular Psychiatry》期刊上。

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