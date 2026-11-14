以色列雷霍沃特魏茨曼科学研究所的研究人员与日本京都大学的专家共同提出，人类骨骼基因调控的进化变化可能使关节吸收负荷的能力下降。科学家认为，这或许可以解释为何与其他类人猿相比，人类更容易患上骨关节炎、椎间盘退变和椎间盘突出，《耶路撒冷邮报》报道。

软骨中的分子更少

由副教授大卫·戈赫曼领导的团队研究结果发表在《自然》杂志上。文章题为《The gene-regulatory evolution of the human skeleton》。研究人员研究了糖胺聚糖——这类分子与其所保留的水分共同构成软骨的重要部分，并形成一种具有弹性的凝胶状结构，起到减震器的作用。

团队在全部8个受检关节中发现糖胺聚糖含量降低，其中包括髋关节、肘关节、肩关节、腕关节和手指关节。戈赫曼表示，20至30岁最年轻样本中也记录到了这种差异，因此这些差异可能自出生起就存在。人类软骨更薄，但同时稳定且坚韧。

突变和杂交细胞分析

科学家分析了人类和黑猩猩DNA之间约50万个单核苷酸差异。他们重点研究了约3%在骨骼发育期间影响基因活性的突变。团队的日方成员发现了15,077个具有类人特异性活性的调控元件；其中数百个与糖胺聚糖通路有关。

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研究采用了大规模并行报告基因分析，以及人类-黑猩猩和人类-大猩猩杂交干细胞。这种方法使研究人员能够在干细胞转化为骨骼细胞后，在相同的细胞条件下比较人类和其他类人猿基因组的运作情况。

可能的进化权衡

研究人员推测，较低水平的糖胺聚糖可能促进了更轻、更纤细的人类骨骼形成，并提高了长时间跑步的效率。同时，这些分子也存在于神经系统中，在那里稳定神经元之间的连接。根据作者的假设，较低的糖胺聚糖水平可能使人类大脑的可塑性维持得更久。

戈赫曼指出，这些结果可能对治疗有用：骨科医生已经在使用糖胺聚糖注射剂，但据他所说，将这一发现用于基因治疗仍有很长的路要走。

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