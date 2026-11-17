耶鲁医学院研究人员发现，在接受癌症免疫治疗的患者中，炎症性关节炎首次发作时出现的特定免疫细胞群，在随后一次发作期间数量会增多。这可能表明，免疫系统会利用此前炎症反应的记忆，News-Medical报道。

关节液分析

该团队研究了接受免疫检查点抑制剂治疗的患者。这是一种癌症免疫疗法，可放松对T细胞的限制，帮助它们更有效地攻击肿瘤。同时，在一些人身上，这种免疫反应可能导致健康组织发炎，包括关节。

科学家比较了在关节炎首次和复发性发作期间采集的关节液样本。为了研究单个细胞中的基因活性并追踪参与炎症的T细胞群，他们采用了单细胞测序、T细胞受体测序和流式细胞术。

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细胞与反复发作

在第二次发作期间，高表达PD-1和CXCL13的CD4+ T细胞以及效应CD8+ T细胞数量增加。研究结果表明，这些细胞可能在关节炎症和关节炎反复发作中发挥作用。

医学助理教授Sun Thek Kim表示，约20–25%的癌症患者在免疫治疗后会出现风湿性不良反应。反复发作可能严重到必须中断抗癌免疫治疗。

接下来，该团队计划检验是否不仅能在关节中，也能在血液中检测到已确定的T细胞。如果更大规模的研究证实这些细胞能在症状出现前提示发作，血液检测可能有助于识别复发风险更高的患者。科学家还希望弄清，与关节炎症有关的细胞是否不同于帮助人体对抗癌症的细胞。

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