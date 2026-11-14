Rutgers Health研究人员发现了一种由部分肠道细菌产生的分子，该分子在实验中有助于更快修复受损的肠道内壁。这种分子被命名为（酰胺-）N-甲基烟酰胺，即N-MNA。有关发表于《Science Advances》期刊的研究结果，News-Medical进行了报道。

N-MNA如何发挥作用

科学家表示，N-MNA是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（辅酶NAD）的前体。NAD水平会随年龄增长而下降，而辅酶本身无法直接进入细胞。实验显示，N-MNA可以转化为NAD并刺激干细胞再生，从而加快受损肠道内壁的修复。

该研究的第一作者Jiangmen Han在人体结肠细胞中追踪了N-MNA：在24小时内，该分子提供了这些细胞约22%的NAD。研究人员还在人类神经元、肝脏和肾脏细胞中，以及接受该物质注射的果蝇身体和头部，记录到了其向NAD的转化。

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实验结果与局限性

在结肠发炎且受损的小鼠中，未接受治疗的动物体重下降了20%并死亡。接受N-MNA注射的小鼠体重下降了5%，随后康复。在肠道受损的果蝇中，七天存活率从43%升至78%。

科学家还分析了54名炎症性肠病患者和20名健康志愿者的粪便样本。N-MNA水平较低的患者肠道炎症指标更高。同时，研究人员尚未在患者身上测试N-MNA治疗，也未检验食用能够产生该分子的益生菌菌株是否会提高人体NAD水平。

Rutgers团队获得了美国国立卫生研究院为期五年、金额360万美元的资助，用于寻找处理N-MNA的人类酶。该大学还就这种分子的可能应用提交了临时专利申请。

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