斯坦福大学研究人员发现，患有发展性计算障碍的儿童在解决数学问题时转换策略较慢，也较难适应题目难度的变化。据ScienceDaily报道，这项研究共有68名8至10岁的儿童参与。

选择解题方法

科学家评估了参与者如何处理数学任务、他们运用不同计算方法的效率，以及这些指标与脑活动之间的关系。要解决一道题，儿童不仅需要认识数字或记住算术事实，还需要选择合适的方法。

例如，他们可以分别计算各个数字，或利用熟悉的数学关系。患有发展性计算障碍的儿童总体上运用不同策略的效率较低，从一种方法转换到另一种方法所需时间更长，对任务难度变化的反应也较弱。他们在随时间推移选择更合适策略方面，也没有表现出与其他参与者相同的改善。

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脑活动差异

研究人员发现，在患有发展性计算障碍的儿童与更善于选择和运用数学策略的参与者中，某一脑系统的活动模式存在差异。根据研究结果，这些神经模式可能预测儿童计算以及在不同解题方法之间转换的效率。

作者指出，执行功能可能发挥作用，其中包括注意力、记忆和认知灵活性。它们有助于专注于任务、在记忆中保留必要细节，并在先前的方法不起作用时改变计划。同时，发现的关联并不能证明脑活动差异直接导致计算障碍。研究结果发表在期刊《JNeurosci》上。

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