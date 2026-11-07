加州大学圣克鲁兹分校研究人员发现，裸盖菇素会迅速改变小鼠神经细胞之间连接的结构。这种物质促进了新树突棘的形成——树突棘是参与突触形成的神经元突起——并加速了其成熟。有关发表在《Nature Neuroscience》上的研究结果，ScienceDaily报道。

新的和旧的连接

科学家利用双光子显微镜，对活体小鼠的单个神经元连接进行了数周观察。仅在施用裸盖菇素24小时后，他们就记录到新树突棘数量显著增加。其中很大一部分结构迅速转变为更成熟、更稳定的形态，能够维持细胞之间更持久的通信。

与此同时，这种物质的作用并不只是简单增加突触数量。在随后的三周内，健康小鼠的连接数量逐渐回到接近初始水平，其中包括清除一部分在施用该物质之前就已存在的接触。作者认为，这表明神经网络发生了重组。

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慢性应激后的不同反应

在接受不可预测性轻度慢性应激模型的小鼠中，效果有所不同。裸盖菇素引发了更强的新树突棘形成，同时阻止了与应激相关的连接丧失加剧。作者指出，对该物质的反应取决于大脑此前的状态。

结构变化的独立机制

研究团队还考察了大脑皮层第五层锥体神经元中5-HT2A血清素受体的作用。在基因改造小鼠中，仅在这类神经元中恢复这些受体，就足以让裸盖菇素刺激新突触的出现和稳定。然而，这些动物没有表现出啮齿动物迷幻剂研究中典型的甩头行为。

在反向实验中，从这些神经元中移除受体会终止裸盖菇素对突触的结构性作用，尽管甩头行为仍然存在。研究人员强调，这一行为指标并不能证明小鼠存在幻觉，但结果表明这两种效应具有不同的细胞机制。实验是在小鼠身上进行的，因此还需要进一步研究，以确定相同机制是否也在人类身上起作用。

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