神户大学研究人员开发出一种无颜料涂层，能够形成饱和色彩和类似汽车漆的光泽表面。该技术基于结构显色——一种颜色源于材料微观结构而非染料的光学效应，ScienceDaily报道。

传统涂料需要相对较厚的颜料层，这会增加重量，并且可能随着时间推移失去鲜艳度。与孔雀羽毛中观察到的现象类似，结构显色能够避免与光线作用于有机颜料有关的褪色。同时，传统制造方法需要极其精确地排列微观结构，颜色常会随观察角度而变化，并且与保护层的兼容性较差。

用于稳定色彩的硅纳米球

材料科学家广志杉本领导的团队使用了微小的硅球，这些硅球能够在不同观察角度下产生相同的颜色。该技术此前已被调整用于喷墨打印，但这类涂层的表面由于反射光向不同方向散射而缺乏光泽。

为解决这一问题，科学家将纳米球置于二氧化硅外壳中。这能保护颗粒，并有助于控制颗粒之间的距离，促进其有序排列。更均匀的结构可减少光散射，并呈现光泽外观。

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在发表于《Small Structures》期刊的研究中，作者展示了在大型三维表面上制造和调节结构涂层光泽的可能性。根据他们的数据，施加保护层对最终颜色的影响很小。

涂层重量可能降低

只需一层硅纳米球即可获得明亮的不透明颜色。研究人员指出，宽体客机的传统涂层会增加数百千克重量，而基于这项新技术的彩色层理论上可能仅重数百克。

硅是一种无毒材料，可来自半导体行业，而二氧化硅是地壳中最常见的物质之一。杉本正协助成立一家公司，以扩大生产规模并将该技术推向工业市场。该工艺兼容喷涂、狭缝涂布和卷对卷加工。未来，研究人员考虑开发具有额外光学功能的涂层，包括用于传感、光催化和能源管理。

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