南加州大学的研究人员开发了一套人工智能系统，用于更快速地评估阻塞性睡眠呼吸暂停。该模型分析生理信号记录的10分钟片段，以确定是否存在这一障碍并评估其严重程度，News-Medical报道。

信号相互作用分析

该方法被命名为Long-Range Interdependencies Aware analysis，即LRIA。它研究呼吸和心血管信号如何随时间相互作用。为此，该系统考量气流、血氧水平、心率和呼吸努力之间的相互关系。

该算法将这类数据转换为紧凑的关系矩阵，随后深度学习模型将状况分类为正常、轻度、中度或重度睡眠呼吸暂停。研究人员发现，这些信号表征在记录约10分钟后趋于稳定。

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在超过3.5万名参与者中测试

这项发表于《Nature Communications》期刊的模型在五个队列中进行了测试，参与者总数超过3.5万人。其中包括Sleep Heart Health Study、Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis、Osteoporotic Fractures in Men Sleep Study的研究数据、麻省总医院数据集以及来自罗马尼亚西部的临床队列。

在二元睡眠呼吸暂停检测中，LRIA在四个数据集上的AUROC值为0.918至0.947。研究人员表示，其结果比用于比较的模型高8–18%。

仍需进一步研究

诊断阻塞性睡眠呼吸暂停的标准方法仍是夜间多导睡眠监测，该方法记录呼吸、血氧饱和度、心脏活动和其他指标。作者指出，他们的技术不应取代医生的决定或现行诊断标准。研究结论基于对已收集记录的回顾性分析，因此需要开展前瞻性研究，以验证该系统在实际临床实践中的应用。

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