由日本东京大学科学家领导的一个国际研究团队发现了Cas12m亚群蛋白质的活性变体，能够切割DNA。该团队还发现了这些蛋白质活性和非活性变体之间的结构差异，News-Medical报道。研究结果发表在《Nature Chemical Biology》期刊上。

寻找活性Cas12m

Cas12m是Cas蛋白家族的一个亚群。此前，科学家尚未发现该亚群中能够切割DNA的成员，尽管该家族中大多数其他蛋白质都具有这一特性。与此同时，Cas12m因其相对较小的尺寸而受到关注，这可能有助于将其封装并递送至细胞中。

为检验是否存在活性Cas12m变体，研究人员建立了一个使用实验室细菌的筛选系统。该系统能够测试许多候选对象，并确定能够裂解DNA的蛋白质。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

结构差异

随后，团队使用冷冻电子显微镜获取了蛋白质在原子水平上的三维结构。该研究第一作者Hayato Morinaga表示，活性和非活性变体被证明非常相似，因此很难确定其活性差异的原因。

科学家改变了个别氨基酸，并检验这些变化如何影响DNA切割。借此，他们确定了活性蛋白UnCas12m4a与非活性TfCas12m3之间的氨基酸差异。作者认为，这些结果可能为开发紧凑型基因组编辑工具提供原则，这类工具在生物医学研究、医学和生物技术中具有潜在应用。

关注我们在