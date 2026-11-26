西班牙巴塞罗那的研究人员解释了膜转运蛋白y⁺LAT1/CD98hc如何实现细胞与其环境之间的氨基酸交换。News-Medical报道了这项研究结果。

氨基酸是细胞合成蛋白质及进行许多其他过程所必需的。它们的摄取和排出由细胞膜中的专门转运蛋白实现。由曼努埃尔·帕拉辛、达维德·阿帕里西奥和劳尔·埃斯特维斯领导的团队研究了为何这种转运蛋白能够以两种不同方式工作。

钠和精氨酸的作用

据曼努埃尔·帕拉辛介绍，科学家长期以来知道该转运蛋白存在两种工作模式，但并不了解其机制。研究表明，钠有助于谷氨酰胺和亮氨酸的转运，而精氨酸无需钠即可被转运。

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正如这位科学家指出的，钠离子和精氨酸的正电荷可以占据蛋白质中的同一位点，并发挥相同功能。研究人员利用冷冻电子显微镜获得了与谷氨酰胺结合的人类转运蛋白三维结构。计算机建模帮助确定了钠配位位点，并提出了氨基酸转运机制。

与遗传性疾病的关联

随后，科学家对该转运蛋白进行了改变，并检验这些改变如何影响不同氨基酸穿过细胞膜的移动。实验确认了所提出的机制：蛋白质的某些组分对于钠依赖性转运必不可少，但对于精氨酸转运则并不需要。

转运蛋白y⁺LAT1/CD98hc与赖氨酸尿性蛋白不耐受症有关，这是一种由编码y⁺LAT1的SLC7A7基因突变引起的遗传性疾病。这类改变会扰乱某些氨基酸的转运，并可能导致严重的代谢、免疫和骨骼并发症。帕拉辛认为，理解该转运蛋白的工作方式将有助于研究突变是否会以不同方式影响氨基酸转运和疾病表现。

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