牛津大学研究人员记录了自2000年以来112名外国公民在希腊警察局和移民拘留中心死亡的案例。其中，记者、非政府组织和观察员记录的34起案件未被纳入官方警方统计数据，Cyprus Mail报道称。

羁押期间死亡数据

这项在Detention Landscapes平台发布的研究涵盖了26年时间。数据显示，112名死者中有44人死于自杀。在没有医护人员的警察局发生了84起死亡事件。另有27起死亡事件在移民拘留设施中被报告。

该数据库是在一项持续监测外国公民羁押期间死亡情况的项目框架内建立的，其中包括因刑事指控被拘押的人员。作者使用了通过信息获取请求获得的警方统计数据、国际监督报告、媒体报道和证词。

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拘留条件

研究作者表示，官方警方记录存在缺口，获取医疗救助面临严重障碍，尤其是在获得欧盟资助的设施中。希腊政府和警察部门未回应路透社的置评请求。

这些数据也与人权组织的投诉以及欧洲委员会防止酷刑委员会于2026年公布的结论相一致。该委员会报告称，希腊警方拘留场所的死亡人数有所增加，并指出，如果有适当的监管、精神科和医疗救助，其中一些死亡本可以避免。在审查的案例中，包括一名被羁押在雅典警察局的37岁巴基斯坦移民死亡。

该委员会还注意到牢房过度拥挤：有些原本设计供一人使用的房间内关押了五人，被拘留者睡在混凝土地面上或有臭虫的床垫上。希腊告知委员会，在2025年至2030年行动计划框架内，正采取措施改善拘留条件、保护囚犯权利、增加人员配备并减少监狱拥挤状况。

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